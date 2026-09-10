Viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h: doble alerta amarilla en Salta este jueves

Dos alertas amarillas por fuertes vientos rigen este jueves en distintos sectores de Salta. Una corresponde a la presencia de viento Zonda en los Valles y zonas cercanas, mientras que la otra alcanza a la Puna, donde las ráfagas podrían llegar a 100 km/h.

La alerta por viento Zonda comprende el Valle de Cachi, La Poma, Molinos, Los Andes, Cafayate, San Carlos, La Caldera, Chicoana y Rosario de Lerma. Defensa Civil anticipó velocidades sostenidas de 30 a 50 km/h, con registros que podrían alcanzar los 70 km/h en zonas altas.

Las condiciones serán más intensas en la Puna de Cachi, La Poma, Molinos y Los Andes. Allí se esperan vientos del noroeste y oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en sectores de altura. La advertencia se mantiene durante la jornada y tiene vigencia hasta las 23:59.

Entre los posibles efectos se mencionan caída de ramas, daños en estructuras débiles, reducción de la visibilidad por polvo y tierra en suspensión y dificultades para circular por rutas de altura.

Defensa Civil recomienda asegurar objetos sueltos en techos, patios y balcones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas y pasos de montaña.