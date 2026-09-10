Sirenazo nacional: bomberos de Salta reclaman a Nación casi $95 millones por cuartel

Los cuarteles de bomberos voluntarios de Salta se sumaron este jueves al sirenazo nacional realizado a las 10 durante cinco minutos, en reclamo por fondos que, aseguran, el Gobierno nacional mantiene pendientes.

Walter Chávez, jefe del cuartel Martín Miguel de Güemes, explicó en N&N por Aries que la protesta busca exigir el cumplimiento de la Ley 25.054 y sostuvo que la deuda acumulada con el sistema de bomberos voluntarios ronda los $60 mil millones.

“A cada cuartel le corresponden 94 millones 900 mil pesos, casi 95 millones”, señaló Chávez. Según explicó, las transferencias se están realizando “muy en cuentagotas” y todavía existen partidas pendientes del año pasado.

“Desde el 2025 que nos deben el segundo semestre, la segunda partida del año 2025 no depositó”, afirmó. Agregó que, ya transitando septiembre, el primer tramo correspondiente a este año debería encontrarse completamente liquidado.

Chávez remarcó que esos recursos resultan esenciales para renovar indumentaria, herramientas y vehículos. Calculó que equipar integralmente a un bombero voluntario cuesta alrededor de $15 millones, debido a que buena parte del material utilizado es importado.

El jefe del cuartel aclaró además que el financiamiento reclamado, según el sistema previsto por la ley, no proviene directamente del Tesoro Nacional, sino de recursos vinculados a las pólizas de seguros.