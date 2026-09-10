Inauguran Hecho en Salta, un local para emprendedores con rotación cada 60 días

La Municipalidad de Salta inaugura este viernes Hecho en Salta, un nuevo espacio destinado a la exhibición y venta de productos elaborados por emprendedores locales. La atención al público comenzará este viernes 11 de septiembre en la esquina de avenida San Martín y Buenos Aires.

El esquema será rotativo: cada grupo podrá permanecer durante 60 días y luego dará lugar a otros emprendedores. Además de comercializar sus productos, la propuesta busca que puedan probar cómo funciona un local, manejar stock, conocer qué artículos tienen mayor demanda y mejorar su presentación.

El espacio atenderá de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 21.30, mientras que los sábados funcionará de 10 a 22. La iniciativa se suma a los programas municipales de capacitación y formación en oficios destinados a personas que buscan desarrollar un emprendimiento propio.