“Producir al 50% es directamente producir cero”: fuerte crítica industrial por la falta de gas

Las restricciones en el suministro de gas natural volvieron a golpear a la industria salteña que deben trabajar con un cupo del 50% lo que implica directamente detener la producción.

Julio Fazzio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, explicó en Pelo y Barba que varias empresas fueron notificadas para reducir el consumo y advirtió que ciertos procesos no pueden adaptarse a una provisión parcial. “Muchas de las industrias a las que les dicen que produzcan al 50%, directamente producen cero”, sostuvo.

Puso como ejemplo a la industria cerámica. “No podemos bajar un horno al 50%. Podemos bajarlo, pero no seguir produciendo”, explicó. En su caso, señaló que hay alrededor de 130 trabajadores que, mientras duren las restricciones, deben ser reasignados a tareas generales porque la línea productiva no puede funcionar normalmente.

Fazzio cuestionó que el problema persista ya entrando en septiembre y sostuvo que este año la situación fue distinta a inviernos anteriores. Según planteó, además del aumento de la demanda residencial, hubo una reducción de las asignaciones de gas para el norte argentino.

“Estamos hablando de federalismo y esto en el sur, por ejemplo, no sucede”, afirmó. Para el dirigente empresario, una distribución diferente habría permitido evitar parte de las restricciones que afectan a las provincias del norte.

El referente industrial reconoció que la demanda prioritaria de hogares, hospitales y escuelas debe estar garantizada, pero remarcó que detrás de las fábricas también hay empleo y actividad económica que necesitan continuidad.

Según detalló, la primera restricción comenzó en mayo y desde entonces hubo numerosos días con limitaciones. “Estamos en septiembre y son muchos días en cuatro meses. Es como haber perdido el 30% del invierno”, graficó.

La incertidumbre también complica la organización laboral. Fazzio explicó que resulta difícil suspender personal o reordenar turnos sin saber con precisión cuándo se normalizará el suministro.

La Unión Industrial mantuvo gestiones con el Gobierno Provincial, Nación y Naturgy para buscar soluciones. Fazzio señaló que existen expectativas de que las obras pendientes permitan mejorar el escenario el próximo año, aunque consideró que “la gestión para este año no fue positiva”.

Finalmente, valoró el crecimiento de la producción de Vaca Muerta, pero reclamó que ese avance tenga impacto también en el norte. “Festejamos los números de Vaca Muerta, es una gran noticia para el país, pero debería ser algo más federalista y que esa realidad llegue a todos”, concluyó.