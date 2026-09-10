Día del Maestro y Milagro: así será el calendario desde este viernes en Salta

Septiembre tendrá varios cambios en la actividad educativa de Salta por el Día del Maestro y las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro, además de otras fechas vinculadas con docentes y estudiantes.

De acuerdo con el calendario difundido por Informate Salta, este viernes 11 de septiembre no habrá actividades escolares por el Día del Maestro. La conmemoración en los establecimientos se realiza este jueves 10.

La semana siguiente estará atravesada por el Milagro. El lunes 14 será día no laborable en Salta, mientras que el martes 15 será feriado provincial, jornada de la tradicional procesión y renovación del Pacto de Fidelidad.

El regreso general a las aulas está previsto para el miércoles 16, aunque algunos establecimientos alcanzados por la llegada de peregrinos, cortes de tránsito u otras disposiciones particulares podrían modificar su actividad.

El jueves 17 se conmemorará el Día del Profesor, sin que eso implique un feriado general. El lunes 21, en tanto, será el Día del Estudiante y el inicio de la primavera, una fecha que suele incluir actividades especiales pero que tampoco constituye un feriado nacional.

Así, las fechas centrales quedan ordenadas de esta manera: viernes 11, sin clases; lunes 14, día no laborable en Salta; martes 15, feriado provincial por el Milagro; miércoles 16, regreso a clases; jueves 17, Día del Profesor; y lunes 21, Día del Estudiante y comienzo de la primavera.