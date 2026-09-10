Kicillof sumó una foto con Passalacqua y el federalismo se mete en la disputa por 2027

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió este miércoles a Axel Kicillof y la foto entre ambos mandatarios tomó rápidamente una lectura política, en momentos en que las provincias comienzan a mover fichas de cara a 2027.

Passalacqua difundió el encuentro en sus redes y acompañó las imágenes con una frase que excedió la agenda institucional: “Las provincias somos la Nación y, trabajando juntas, podemos seguir generando oportunidades para nuestra gente”.

El mensaje apareció junto a una reunión centrada en cooperación entre Misiones y Buenos Aires, intercambio de conocimiento y apertura de nuevos mercados para la producción misionera. Sin embargo, la presencia de Kicillof en territorio misionero y la reivindicación explícita del peso político de las provincias agregaron una señal al tablero nacional.

Muy felices de recibir en Misiones al querido colega gobernador @Kicillofok. Seguimos fortaleciendo el trabajo entre nuestras provincias, compartiendo conocimiento y abriendo nuevas oportunidades para que la producción misionera llegue a más mercados. Las provincias somos la… pic.twitter.com/FC7D4RDVX4 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 10, 2026

La escena se produce cuando distintos gobernadores buscan fortalecer sus propios espacios y ampliar vínculos por fuera de la Casa Rosada. En ese contexto, la foto entre Passalacqua y Kicillof suma volumen político, aunque ninguno de los dos anunció acuerdos electorales ni una construcción común para 2027.

Kicillof, uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del peronismo, viene buscando ampliar su presencia territorial, mientras que Passalacqua conserva un esquema provincial propio y con fuerte identidad misionerista. El encuentro, por ahora, deja una imagen de cooperación institucional, pero también una definición que empieza a resonar en clave electoral: “Las provincias somos la Nación”.