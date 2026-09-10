Policía de Salta: pasan a retiro obligatorio a Diego Bustos por exceso de comisarios generales

El Gobierno provincial dispuso el retiro obligatorio del comisario general Diego Antonio Bustos, una decisión vinculada con su situación dentro de la estructura jerárquica de la Policía y con la necesidad de liberar cargos en el grado más alto de la institución.

La medida quedó establecida en el Decreto 578, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El expediente señala que Bustos está alcanzado por la normativa que establece el retiro obligatorio para comisarios generales que hayan ocupado determinados cargos de conducción en la fuerza.

Pero el decreto incorpora otro dato: actualmente existen comisarios generales por encima de la cantidad prevista en la planta analítica, por lo que el Gobierno considera necesario generar vacantes para conservar la estructura piramidal de los cargos jerárquicos.

Antes de que el retiro se haga efectivo, Bustos deberá utilizar las licencias reglamentarias o compensatorias que tenga pendientes. El acto lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Seguridad y la Secretaría General de la Gobernación.