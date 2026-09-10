Orán cuestiona la falta de avances de Nación y apuesta al trabajo con Sáenz

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gross, defendió la continuidad del Plan Güemes, aunque cuestionó la falta de avances recientes por parte del Gobierno nacional y reclamó una mayor participación del municipio en las decisiones vinculadas con la frontera.

Lara Gross recordó que la puesta en marcha del plan significó, en su momento, volver a colocar la situación fronteriza en la agenda nacional. Valoró especialmente la llegada de fuerzas federales y sostuvo que Orán vio con buenos ojos una iniciativa que apuntaba a ordenar una zona que, según señaló, venía acumulando años de descontrol.

Sin embargo, advirtió que en los últimos meses la participación local se redujo. “No fuimos partícipes, no nos volvieron a hacer participar”, sostuvo, y agregó que tampoco se concretaron las mejoras esperadas en infraestructura y tecnología vinculadas con Migraciones.

Pese a esas críticas, el jefe comunal remarcó que el Plan Güemes debe continuar. “Tenemos que seguir dando nuevos pasos para tener una frontera más controlada”, afirmó.

De esta manera, destacó el trabajo conjunto con el gobernador Gustavo Sáenz y sostuvo que Provincia y municipios deben mantener una posición común frente al Gobierno nacional. “Tenemos que pelear ante Nación por los recursos”, afirmó.

El intendente aseguró que la articulación con el Gobierno provincial resulta clave para sostener la obra pública y responder a las demandas locales. También remarcó que los municipios deben tener participación directa en la definición de las obras, por ser quienes conocen las necesidades concretas de cada territorio.

Lara Gross fue además explícito sobre su respaldo político al mandatario provincial. “El proyecto del gobernador tiene que seguir”, sostuvo.

De esta manera, el intendente de Orán combinó un reclamo por mayor presencia y recursos nacionales con una defensa de la continuidad del trabajo conjunto con Sáenz, tanto para fortalecer el control fronterizo como para sostener la inversión pública en el norte provincial.