El Concejo aprobó el nombre ‘Estado de Israel’ para una plaza de la ciudad

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó nombrar como ‘Estado de Israel’ a una plaza del barrio Mirasoles.

La votación fue curiosa dado que, por Secretaría, se dio lectura al proyecto y automáticamente se votó sin que ningún concejal tome la palabra para justificar su voto.

No obstante, una vez aprobado, la concejal Laura García tomó la palabra y dejó en claro que su voto al proyecto era negativo.

“Mi voto es negativo. No voy a horrar a un gobierno que masacra despiadadamente a personas de cualquier edad. Yo tengo principios y no puedo dar mi voto positivo”, aseguró la edil

En tanto, quien salió al cruce es la concejal Agustina Álvarez (LLA) indicando que el proyecto fue tratado en la Comisión de Tránsito, así como también en la Comisión Ad hoc, espacio integrado por profesionales relacionados al planeamiento urbano y a la historia, entre otras disciplinas.

“Ellos fueron los que nos recomendaron ponerle este nombre a la plaza, también a pedido de una asociación”, indicó la concejal, y finalizó: “Mezclar cuestiones geopolíticas y hacer estos planteos no suma para nada. Tenemos muchas plazas con el nombre de países con los que en algún momento tuvimos conflictos y, sin embargo, eso nos impidió crear relaciones de hermandad con los mismos”.