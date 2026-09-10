Durand: “Si Sáenz se presenta a gobernador, voy como candidato a intendente”

El intendente de Salta, Emiliano Durand, dejó una definición política de cara a 2027 y confirmó que acompañará a Gustavo Sáenz si el gobernador decide buscar un nuevo mandato.

El Intendente, Emiliano Durand, explicó su decisión debido al trabajo conjunto que vienen realizando Municipio y Provincia y con la continuidad de un modelo de gestión que, según planteó, busca resolver problemas concretos de los salteños.

El jefe comunal sostuvo que su prioridad pasa por mejorar los servicios, avanzar con obras en los barrios y garantizar que, independientemente de dónde viva cada vecino, pueda contar con calles, iluminación, plazas y presencia municipal.

En ese contexto, afirmó que mantiene una buena relación de trabajo con Sáenz y dejó en claro cuál será su posición si el gobernador decide competir nuevamente.

“Si él se presenta a gobernador, yo lo voy a acompañar como candidato a intendente. Es una certeza que yo tengo”, aseguró.

Durand aclaró que la decisión de buscar otro mandato provincial corresponde exclusivamente a Sáenz, pero sostuvo que, de concretarse, tendrá su respaldo.

Más adelante, el intendente defendió la necesidad de un Estado ordenado y con capacidad de respuesta. Señaló que una administración pública con equilibrio financiero puede intervenir en obra pública, iluminación, acompañamiento social y generación de oportunidades.

“Un Estado bien administrado sí puede dar respuestas”, afirmó, y agregó que el Estado “sirve” cuando mantiene sus cuentas ordenadas y orienta los recursos hacia las necesidades de la comunidad.

La definición confirma así que Durand proyecta la continuidad de su gestión municipal dentro de un esquema político compartido con Sáenz y cree en una posible fórmula territorial para 2027: Sáenz nuevamente por la Gobernación y Durand por la Intendencia de la Capital.