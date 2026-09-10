Quiénes ayudaron a “Camboya” a esconderse en Salta

Jonatan Jordan “Camboya” Peloc fue apresado este martes por la tarde, luego de permanecer oculto de las autoridades desde el 4 de abril último, cuando limó los barrotes de su celda en la Alcaidía General y se fugó junto con otro preso que fue recapturado a los dos días. Hasta el momento no hay personal penitenciario imputado por aquel episodio.

Si bien la investigación por la fuga y ocultamiento continúa abierta, se conocieron algunos detalles ayer, cuando el juez Pablo Zerdán amplió la imputación a Camboya, que ya está acusado por homicidio agravado y otros delitos. Ahora le endilgan también la evasión de la justicia y la amenaza con arma de fuego a los policías que intentaban detenerlos.

En conferencia de prensa, el fiscal penal Pablo Paz informó que tiene en foco al entorno cercano de Camboya, incluida la madre de sus hijos, Cristina Rocío Home, ya imputada y con prisión domiciliaria.

Su cómplice estuvo tres días afuera de la cárcel

Nelson Lagos, es otro de los imputados por encubrimiento es el medio hermano que había salido de prisión el sábado pasado, tras cumplir condena por un intento de homicidio.

Las pesquisas incluyeron el secuestro de vehículos, de teléfonos celulares y allanamientos en diversos domicilios. “Hay pedidos de colaboración a las plataformas digitales, a Google por ejemplo, para poder determinar algún tipo de mensajes a través de Messenger”, indicó el fiscal.

Según informó, el auto en el que se trasladaban los hermanos cuando fueron detectados en la zona de la Ciénaga, un Citroën C4, era usado por Nicolás Ibáñez, quien permanece con prisión domiciliaria. Los movimientos de ese vehículo venían siendo seguidos desde hace un mes y medio.

También fue imputado y está con domiciliaria Rodrigo Matías Nahuel Barboza, quien se supone que pagó un viaje de aplicación para que se trasladara Camboya.

En tanto que el interno que escapó de la Alcaidía junto con Peloc, Jorge Miguel Ángel Fernández, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva como autor del delito de evasión.

Camboya estuvo dos veces prófugo

Al momento de la fuga de la Alcaidía, Camboya esperaba ser juzgado por el homicidio a un joven de 24 años y una tentativa de homicidio, tras una balacera en el barrio Alta Tensión ocurrida el 15 de noviembre de 2024. Por esos hechos había permanecido prófugo varios meses.

Los problemas que derivaron en el tiroteo iniciaron por la tarde, mientras una familia celebraba un cumpleaños infantil en la vereda de la casa, donde se había dispuesto un pelotero inflable. Un amigo de Camboya le tiró una piedra a una de las mujeres y se originó el reclamo de los presentes. Según la investigación, Camboya intervino exhibiendo un arma y lanzando amenazas, pero luego se retiró junto con sus amigos.

Más tarde, por la noche, regresó acompañado de tres hombres, portando armas de fuego y elementos contundentes. Entonces hicieron algunos disparos al aire y luego apuntaron contra las personas que se encontraban en el lugar. Además del joven que recibió el disparo mortal en el tórax, fue herido de bala un hombre de 32 años y otra persona recibió heridas de gravedad en la cabeza. Durante la balacera que dejó 18 vainas servidas en el lugar, también fue herido de muerte un perro.

Tras ese episodio, Camboya Peloc permaneció prófugo con pedido de captura nacional e internacional. Para lograr detenerlo, el Ministerio Público Fiscal dispuso allanamientos, tareas de inteligencia, vigilancias, seguimientos e intervenciones telefónicas.

Actualmente Peloc y Lagos permanecerán con prisión preventiva en Villa Las Rosas. “Los riesgos procesales que existían antes hoy están claramente incrementados por la fuga y las facilidades para mantenerse oculto”, informó a Aries el fiscal Daniel Espilocín, quien tiene a su cargo la investigación de lo ocurrido en Alta Tensión.