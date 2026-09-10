Trata en colegios de Salta: la causa podría llegar a juicio entre marzo y abril de 2027

La causa federal que investiga la captación y explotación sexual de alumnas de distintos colegios de Salta podría llegar a juicio entre marzo y abril de 2027. La investigación recibió una prórroga de tres meses y se aproxima a una instancia decisiva antes de la acusación.

Nicolás Escándar, actual Defensor Público de Víctimas y recientemente designado Defensor Público Oficial Federal, sostuvo en Día de Miércoles que el expediente está cerca de cerrar su etapa investigativa.

“Está prácticamente la causa lista para acusar”, aseguró, al explicar que se solicitó una prórroga de tres meses que lleva los plazos aproximadamente hasta noviembre.

Sobre lo que podría ocurrir después, fue más preciso: “Si se acusa ahora en noviembre, yo creo que quizás para marzo, abril ya el juicio podía estar empezando”.

Escándar explicó que la demora responde a la dimensión que alcanzó el expediente. “Se han ampliado imputaciones, se han ampliado acusaciones”, señaló, y agregó que la cantidad de víctimas complejiza la investigación porque tanto ellas como los imputados tienen dispositivos electrónicos que deben ser analizados.

Respecto de los acusados, confirmó que continúan detenidos, salvo dos que cumplen prisión domiciliaria.

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Alumnas captadas desde un colegio secundario

La causa tuvo una de sus primeras instancias centrales en septiembre de 2025, cuando el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, formalizó la investigación contra cuatro adultos acusados de captar alumnas de un colegio secundario de la zona sur de la ciudad para explotarlas sexualmente.

Los cuatro quedaron entonces con prisión preventiva. También fue imputado provisoriamente un adolescente de 16 años como partícipe secundario. En esa etapa, el Ministerio Público Fiscal tenía oficialmente identificadas tres víctimas, aunque ya advertía sobre otras posibles damnificadas y medidas de prueba pendientes.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, uno de los principales acusados, que trabajaba como remisero, habría aprovechado la confianza de familias que le encargaban el traslado de sus hijas para acercarse a las adolescentes y vincularlas con otros hombres.

La acusación sostiene que existían comunicaciones, pagos y traslados relacionados con esos encuentros. Los cuatro adultos fueron imputados como presuntos coautores de trata de personas con fines de explotación sexual, con agravantes relacionados con la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas, la cantidad de personas involucradas y la consumación de la explotación.

La escala penal informada por el Ministerio Público Fiscal para esa figura agravada alcanza los 10 a 15 años de prisión.

La causa se amplió a otros colegios y más víctimas

Con el avance de las pericias, el expediente comenzó a crecer. Aries informó posteriormente que la investigación ya no quedaba limitada a un solo establecimiento educativo y que habían aparecido víctimas vinculadas a distintos colegios.

En octubre de 2025, Escandar había señalado que la Defensoría representaba a 11 jóvenes, mantenía contacto con 16 damnificadas y que el universo de posibles víctimas podía superar las 30 a medida que avanzara el análisis de teléfonos y otros elementos incorporados a la causa.

Escándar dejará la representación de las víctimas

El avance de la causa coincide además con un cambio importante para Escándar. Actualmente se desempeña como Defensor Público de Víctimas, pero recientemente fue designado Defensor Público Oficial Federal y todavía debe jurar en el nuevo cargo.

El propio funcionario explicó el cambio con una definición gráfica: “Paso a la vereda del frente”. Una vez que asuma, dejará de representar víctimas y pasará a ejercer la defensa de imputados por delitos federales, principalmente causas vinculadas con narcotráfico, trata de personas y otros delitos de competencia federal.

Las causas actualmente radicadas en la Defensoría de Víctimas permanecerán allí. Escándar manifestó su expectativa de que Diana Ramírez, quien fue su secretaria durante estos seis años, pueda quedar al frente del organismo, aunque aclaró que la decisión corresponde a la Defensoría General de la Nación.

Noviembre, la próxima fecha clave

Con la prórroga concedida, noviembre aparece como el próximo momento decisivo. Para entonces podría cerrarse la investigación y avanzar la acusación que abra formalmente el camino hacia el juicio.

Escándar consideró que, pese a la cantidad de personas involucradas y la complejidad del expediente, el nuevo Código Procesal Penal Federal permitió mantener tiempos razonables.

“La justicia, si es tardía, no es justicia”, resumió al proyectar que el debate podría comenzar entre marzo y abril de 2027.