Amplían la imputación contra “Camboya” Peloc tras su recaptura

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, a quien imputó provisionalmente como presunto autor de los delitos de evasión y amenazas con arma. Este último delito corresponde a un nuevo hecho ocurrido en perjuicio de personal policial durante el procedimiento desplegado en la zona de La Ciénaga, en el marco del operativo de búsqueda que culminó posteriormente con su recaptura, el martes 8 de septiembre.

También estuvo presente el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Daniel Espilocín, teniendo en cuenta que, al momento de su evasión, Peloc se encontraba detenido e imputado en una causa de esa Unidad por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.

En la misma audiencia, Paz formalizó la imputación contra Nelson Lagos, quien se encontraba junto a Peloc al momento de su detención, como presunto autor del delito de encubrimiento.

Ninguno de los dos imputados prestó declaración durante la audiencia. El juez audiencista Pablo Zerdán hizo lugar al pedido de la Fiscalía y, sin oposición de las defensas, dispuso la prisión preventiva de ambos por el plazo de 30 días.

La búsqueda comenzó el 4 de abril de 2026, cuando Peloc escapó de la Alcaidía General N.º 1 de la ciudad de Salta. Desde entonces, la investigación encabezada por el fiscal Paz avanzó en dos líneas simultáneas: localizar al evadido y determinar quiénes habrían colaborado tanto con la fuga como con las acciones posteriores que le permitieron mantenerse oculto durante más de cinco meses.

El otro interno que escapó junto a Peloc, Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, fue recapturado y, 48 horas después, condenado a tres años de prisión efectiva como autor del delito de evasión.

La investigación avanzó luego sobre distintas personas del entorno de Peloc. Entre ellas, Cristina Rocío Home, madre de sus hijos, quien fue imputada como partícipe necesaria de la evasión. La mujer cumple prisión domiciliaria.

También fue imputado por encubrimiento Rodrigo Matías Nahuel Barboza, por su presunta intervención en el pago de un viaje solicitado mediante una aplicación y vinculado con los movimientos posteriores de Peloc. Permanece con prisión domiciliaria.

En el marco de la misma investigación fue imputado por encubrimiento Nicolás Ibáñez, quien permanece con prisión domiciliaria. A partir de información obtenida en esa instancia y posteriormente verificada, los investigadores pudieron avanzar sobre un Citroën C4 negro vinculado con los movimientos de Peloc, incorporando un nuevo elemento a la búsqueda.

Ese vehículo volvió a cobrar relevancia cuando fue abandonado tras evadir un control policial, en momentos en que se mantenía desplegado el operativo para localizar al prófugo en el día de ayer.

El fiscal Pablo Paz señaló que durante el último mes y medio la investigación se intensificó a partir de pistas firmes, con seguimientos y tareas de campo que permitieron estrechar la búsqueda hasta establecer la zona donde se encontraba Peloc.

El fiscal destacó especialmente el trabajo de la Brigada de Investigaciones, encabezado por el director de Investigaciones, Comisario General Lic. Oscar Ricardo Chocobar, y el comisario Mario Cortez, junto con el personal de la Unidad Policial Especial conformada específicamente para la búsqueda de Peloc, que tuvo a su cargo tareas de seguimiento y participó del operativo que culminó con su recaptura.

En paralelo, resultó clave el trabajo técnico del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) del Ministerio Público Fiscal sobre las comunicaciones mantenidas por Peloc y personas de su entorno. La investigación permitió establecer que parte de esos contactos se realizaban a través de Messenger. La información obtenida de Google, analizada junto con otros elementos reunidos en la causa, permitió verificar vínculos, comunicaciones y movimientos relevantes para avanzar en la determinación de su paradero.

El cruce de esa información con las tareas investigativas y de seguimiento permitió orientar la búsqueda hacia la zona de La Ciénaga y, horas después, Peloc fue recapturado en inmediaciones del dique Campo Alegre, tras permanecer prófugo durante más de cinco meses.

Cabe recordar que, antes de su evasión, Peloc ya se encontraba imputado en una causa de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) por amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.