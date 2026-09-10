Carbón Blanco: la ruta salteña de la cocaína que ahora se juzga por lavado

Foto: Detención de Salvatore en un shopping de Rosario, Santa Fe

Esta semana comenzó en Resistencia el juicio oral contra tres personas por lavado de activos. Así, la megacausa de Carbón Blanco suma otro capítulo judicial, en este caso, se trata del debate en el que se desandará la modalidad mediante la cual legalizaban del dinero obtenido con la comercialización de la cocaína que pasaba por Salvador Mazza para terminar en Europa.

La asociación de “Carbón Blanco” fue liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, condenado por narcotráfico y ya fallecido. Lo que se pudo saber, mediante testimonios registrados, es que la droga que se enviaba a Europa provenía de Salvador Mazza.

En los debates orales son juzgados Sergio Daniel Salomone y Viviana Tejero acusados de poner en circulación en el mercado bienes provenientes de hechos ilícitos. Entre ellos la compra de inmuebles en Buenos Aires y Villa Gesell, además de haber cobrado, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man. También se juzga a Leopoldo Daniel Carrena, quien habría montado una ingeniería financiera con 42 sociedades para legalizar las ilegales ganancias del contrabando. Según la fiscalía, los tres eran personas de confianza de Salvatore.

El fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, impulsan la investigación mediante el Ministerio Público.

El tribunal —integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa— rechazó en la primera audiencia las recusaciones planteadas por las defensas contra dos de sus integrantes. El juicio continuará el viernes 11 de septiembre con las indagatorias de los acusados.

Carbón Blanco

En nombre de la causa, Carbón Blanco, se debe a la modalidad mediante la cual traficaban la cocaína mediante la fachada de exportaciones de carbón vegetal. La investigación judicial marcó a Salta como una de las piezas clave de la asociación. Según surgió de la causa, uno de los proveedores de Salvatore de la droga que luego era enviada en contenedores con destino a España y Portugal operaba desde Salvador Mazza, en el extremo norte de la provincia, y era conocido en el ambiente como "Negro".

No es la única vez que Salta aparece en el expediente. Testigos y acusados de causas conexas —como el llamado Clan Castedo— fueron juzgados ante el Tribunal Oral Federal de Salta. Uno de los fiscales de la causa fue Carlos Amad, quién fue amenazado.