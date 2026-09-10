El Poder Judicial subastará seis vehículos de manera online

Desde el lunes 14 de septiembre se habilita la posibilidad de presentar ofertas por seis vehículos que rematará el Poder Ejecutivo. Será a través de la plataforma de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta. Todo el proceso es 100% digital y ya reúne a más de 10.000 personas registradas. Los fondos de lo recaudado será para el Servici Penitenciario.

Los seis vehículos a rematarse son: dos automóviles y cuatro camionetas: dos Volkswagen Gol Power 1.4 modelos 2013 con una base de $300 mil, una camioneta Chevrolet S10 doble cabina que arranca con una base de $500 mil; una camioneta Toyota Hilux DX Pack 2.5 modelo 2011 con una base de $4 millones; una camioneta Chevrolet S10 doble cabina modelo 2009 que se subasta con un precio base de $3 millones,y una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2013 que se subastará con un precio base de $5 millones.

Los vehículos podrán ser vistos mediante coordinación previa con la martillera interviniente los días 16 y 17 de septiembre, de 10 a 12 hs.

Cómo participar

1. Registrate en la plataforma subastas.justiciasalta.gov.ar — es requisito previo para pujar.

2. Elegí tu lote y consultá el cronograma: el cierre de ofertas es escalonado, lote por lote, para permitir pujas simultáneas por distintas unidades.

3. Seguí la puja en tiempo real desde cualquier dispositivo, las 24 horas, todos los días.

Desde el Poder Judicial destacaron la modalidad que estará disponible 24/7 , incluidos fines de semanas y feriados, además del seguimiento en vivo de cada remate y sin limitaciones geográficas.

El catálogo fotográfico completo, el detalle mecánico de cada lote y los datos de contacto de la martillera responsable están disponibles en subastas.justiciasalta.gov.ar.