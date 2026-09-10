Investigan a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en el CEAMSE

La Justicia federal investigará al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario del CEAMSE.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que Tapia registró un crecimiento de su liquidez cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, sin que ese incremento guarde relación, según la presentación, con los ingresos declarados durante ese período.

El expediente había generado una disputa sobre qué fuero debía intervenir. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que la investigación quede en la Justicia federal y el caso fue asignado al juez Ariel Lijo. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba sobre el fondo de la denuncia.

Según la presentación, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades por un valor fiscal total de $17 millones, un vehículo y alrededor de $1,5 millones en activos líquidos. Para 2024, en cambio, figuraban más de $1.002 millones en depósitos bancarios, además de más de $39 millones en efectivo y unos US$246.000 en una caja de ahorro.

La denuncia también tomó en cuenta sus ingresos como presidente del CEAMSE y vicepresidente de la CONMEBOL. Tapia integra el organismo de gestión de residuos del Área Metropolitana desde 2014 y asumió su presidencia en 2024.

La causa deberá determinar ahora si la evolución patrimonial señalada puede justificarse con ingresos lícitos o si existen elementos que permitan avanzar en una acusación por enriquecimiento ilícito.

Desde el entorno de Tapia rechazaron las acusaciones y cuestionaron a Tofoni, con quien el dirigente mantiene distintos litigios judiciales. Por ahora, no existe condena ni procesamiento en esta causa, sino una investigación que recién comenzará a avanzar en el fuero federal.