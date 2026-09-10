Drogas en Salta: 19 detenidos y más de 43 mil dosis secuestradas en una semana

La Policía realizó 105 procedimientos en distintos puntos de la provincia. Hubo allanamientos, controles y patrullajes vinculados al microtráfico.
Policiales10/09/2026

23647-operativo

La Policía de Salta realizó 105 procedimientos contra el narcomenudeo durante la última semana, con un saldo de 19 personas detenidas y el secuestro de más de 43 mil dosis de marihuana y cocaína, de acuerdo con el balance difundido por el Ministerio de Seguridad.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y se desplegaron en distintas jurisdicciones de la provincia. Incluyeron allanamientos, controles preventivos en la vía pública y patrullajes vinculados con investigaciones por comercialización de drogas.

Por-que-se-conmemora-el-dia-mundial-del-suicidioPrevención del suicidio: “Hablar no da ideas, puede ayudar a salvar una vida”

Parte de los procedimientos se inició a partir de denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otras actuaciones policiales que permitieron reunir información para avanzar con las investigaciones.

23648-operativo

En los distintos casos intervinieron las fiscalías correspondientes. El balance oficial ubicó en más de 43 mil las dosis secuestradas, entre marihuana y cocaína, durante el período informado.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail