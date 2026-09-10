Drogas en Salta: 19 detenidos y más de 43 mil dosis secuestradas en una semana

La Policía de Salta realizó 105 procedimientos contra el narcomenudeo durante la última semana, con un saldo de 19 personas detenidas y el secuestro de más de 43 mil dosis de marihuana y cocaína, de acuerdo con el balance difundido por el Ministerio de Seguridad.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y se desplegaron en distintas jurisdicciones de la provincia. Incluyeron allanamientos, controles preventivos en la vía pública y patrullajes vinculados con investigaciones por comercialización de drogas.

Parte de los procedimientos se inició a partir de denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otras actuaciones policiales que permitieron reunir información para avanzar con las investigaciones.

En los distintos casos intervinieron las fiscalías correspondientes. El balance oficial ubicó en más de 43 mil las dosis secuestradas, entre marihuana y cocaína, durante el período informado.