Choque entre una camioneta de Bomberos y una moto en zona este: un hombre hospitalizado

Un hombre fue trasladado al Hospital San Bernardo después de un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta de Bomberos en la intersección de avenida Independencia y San Felipe y Santiago, en la zona este de la ciudad de Salta.

Según informó Aries, la Policía mantiene cortes de tránsito en los alrededores mientras personal de Criminalística realiza las pericias para determinar cómo ocurrió el impacto.

En el lugar había dos cascos, uno de ellos severamente roto, aunque hasta el momento solo se confirmó que un hombre iba a bordo de la motocicleta y fue trasladado para recibir atención médica.

Los policías que arribaron posteriormente indicaron a Aries que el herido ya había sido trasladado al hospital, por lo que todavía no contaban con precisiones sobre su estado.

Se recomienda evitar el sector de Independencia y San Felipe y Santiago hasta que finalicen las pericias.