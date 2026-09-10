Segundo siniestro vial de la mañana con una moto: esta vez, frente a la Legislatura

Dos personas fueron trasladadas al Hospital San Bernardo este jueves por la mañana después de un choque entre una motocicleta de 110 cilindradas y un Volkswagen Fox en la esquina de Mitre y Rivadavia, en el centro de la ciudad de Salta.

Según informó N&N por Aries, las dos personas circulaban en la motocicleta y debieron recibir asistencia médica. Las primeras informaciones recogidas en el lugar indicaban que presentaban golpes de carácter leve, aunque no se difundió todavía un parte médico oficial.

Personal de Criminalística y Policía Científica trabajan para determinar cómo se produjo el impacto. También se realizan los controles habituales al conductor del automóvil, entre ellos alcoholemia y verificación de documentación.

El procedimiento provocó cortes de tránsito en Rivadavia, Mitre y distintos accesos alrededor de la plaza de la Legislatura, por lo que se recomienda evitar el sector hasta que terminen las pericias.

Se trata del segundo siniestro vial con una motocicleta cubierto por Aries durante la mañana. Horas antes, una moto y una camioneta de Bomberos habían protagonizado otro choque en avenida Independencia y San Felipe y Santiago.