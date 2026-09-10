Prevención del suicidio: “Hablar no da ideas, puede ayudar a salvar una vida”

En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, la psicóloga Fernanda Domínguez llamó a romper los mitos que todavía rodean al tema y remarcó que hablar de suicidio no provoca ni induce pensamientos de muerte, sino que puede convertirse en una herramienta de prevención.

“Hablar de suicidio no es darle ideas a las personas”, explicó. Según señaló, abrir espacios de conversación en la familia, el trabajo o entre amigos puede reducir la ansiedad y permitir que una persona que atraviesa una situación difícil encuentre acompañamiento.

Domínguez sostuvo que quienes tienen pensamientos suicidas muchas veces evitan contarlo por vergüenza o temor a ser juzgados. Por eso, rechazó calificativos como “cobarde” o “egoísta” y explicó que detrás de esas situaciones suele existir un profundo dolor emocional y una sensación de desesperanza.

Una de las principales recomendaciones es preguntar directamente cuando se detectan señales como aislamiento, tristeza persistente o cambios importantes en el comportamiento. “No se puede prevenir algo de lo que no se habla”, resumió.

La profesional definió al suicidio como un problema de salud pública y multicausal. Entre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad mencionó el género masculino, la adolescencia y determinados contextos económicos y sociales.

También señaló que los hombres suelen consultar menos en espacios de salud mental, en parte por mandatos vinculados con la crianza y la dificultad para expresar emociones.

Domínguez insistió en que la prevención no debe limitarse a una campaña durante septiembre. Planteó la necesidad de trabajar durante todo el año en escuelas, medios de comunicación, espacios laborales y comunitarios, con herramientas concretas de acompañamiento y planes de seguridad.

Finalmente, remarcó que la terapia individual es importante, pero no reemplaza la necesidad de políticas públicas sostenidas en salud mental. Para la especialista, la prevención requiere una respuesta colectiva: hablar, preguntar, acompañar y garantizar acceso a asistencia profesional.