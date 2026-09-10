El intendente reivindicó las obras en Capital y cuestionó la falta de apoyo de Nación

El intendente de Salta, Emiliano Durand, defendió el esquema de obras que lleva adelante la Municipalidad junto con la Provincia y el sector privado, y cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en proyectos de infraestructura que considera clave para la ciudad.

En una entrevista en Día de Miércoles, Durand repasó intervenciones como el Paseo de la Fe, la avenida Costanera y las futuras rotondas de acceso en San Luis Chico, además de obras en espacios públicos, plazas y corredores viales. Sostuvo que el crecimiento de la ciudad exige planificación y coordinación permanente entre distintos actores.

Uno de los puntos más fuertes fue el riesgo climático. Durand aseguró que el Municipio ya tiene identificado un plan de obras hídricas para enfrentar eventos extremos del súper niño, pero advirtió que su costo equivale a dos presupuestos anuales de la Municipalidad.

“Son obras que, por la envergadura que tienen, sin Nación no se pueden hacer”, sostuvo. También afirmó que Salta necesita mayor gestión de los legisladores nacionales para conseguir recursos destinados a infraestructura.

El intendente mencionó además la segunda etapa de Plaza Burruchaga, la ampliación de canales y reservorios para reducir anegamientos, y volvió a reclamar por el estado del ingreso a la ciudad sobre una ruta nacional. “No nos da el cuero a los salteños de la capital para hacernos cargo de una ruta nacional”, expresó.

En paralelo, destacó que el Municipio recuperó capacidad operativa propia mediante plantas asfálticas y hormigoneras, maquinaria y personal municipal. Según señaló, cerca del 30% de las obras se ejecutan por administración.

También confirmó el regreso de los placeros, sin incorporación de nuevo personal, mediante la reasignación de trabajadores municipales. Ese esquema será acompañado por 50 cámaras en espacios públicos, conectadas a un centro de monitoreo y coordinadas con el 911, además de controles sobre microbasurales y vandalismo.

Durand insistió en que la ciudad busca sostener un modelo de gestión basado en recursos propios, coordinación con la Provincia y participación privada, pero dejó una crítica política clara: para las grandes obras estructurales, especialmente las hídricas, considera indispensable que Nación vuelva a intervenir.