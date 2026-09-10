Sico habilitado y Jama cerrado: fuertes vientos complican la alta cordillera

El Paso de Sico permanece habilitado este jueves de 9 a 19, aunque las condiciones en la alta cordillera obligan a circular con extrema precaución. Defensa Civil informó presencia de nieve y vientos de hasta 112 km/h, con temperaturas que oscilan entre -5°C y 4°C.

Para quienes buscan cruzar hacia Chile, la situación cambia en las otras alternativas. Socompa permanece habilitado únicamente para tránsito ferroviario, con vientos de 100 km/h, mientras que el Paso de Jama, en Jujuy, está cerrado en ambos sentidos. Allí se registran temperaturas de hasta -7°C y ráfagas cercanas a los 96 km/h.

Las autoridades recomiendan llevar cadenas para nieve, combustible adicional, agua, alimentos y abrigo, además de consultar el estado de los pasos con Gendarmería antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones pueden cambiar durante la jornada.

Los pasos hacia Bolivia están habilitados

En la frontera norte, Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas permanece habilitado las 24 horas.

También están operativos durante todo el día los pasos de Salvador Mazza y Los Toldos. En estos puntos se esperan temperaturas máximas de entre 20°C y 29°C y vientos de hasta 37 km/h.

Misión La Paz funciona hasta las 20

El Paso Internacional Misión La Paz, hacia Paraguay, está habilitado de 7 a 20. Para la zona se anticipa una máxima de 32°C, cielo parcialmente soleado y vientos de alrededor de 33 km/h.

Las recomendaciones incluyen circular con documentación personal y del vehículo en regla, respetar los límites de velocidad y mantener una adecuada hidratación por las temperaturas elevadas.

El aeropuerto de Salta opera con normalidad

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad y mantiene sin restricciones las operaciones de despegue y aterrizaje.

Defensa Civil recomendó a los pasajeros verificar previamente el estado de sus vuelos con las aerolíneas y presentarse con al menos dos horas de anticipación para los servicios nacionales.