Río Juramento: proyectan $300 millones para obras de emergencia sobre la RP 43 en El Galpón

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La Provincia proyecta invertir $300.096.924,97 en obras de emergencia sobre el río Juramento, a la altura de El Galpón, para atender problemas de desbordes y mejorar el drenaje en torno a la Ruta Provincial 43.

La Resolución 480 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada este jueves en el Boletín Oficial, aprobó el legajo técnico para una intervención que todavía debe atravesar el proceso de contratación correspondiente. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de 90 días corridos.

El proyecto contempla terraplenes de defensa, limpieza y descolmatación del río, rectificación de un meandro en la zona de desbordes, una alcantarilla de hormigón armado y un badén de alivio sobre la RP 43.

El objetivo es mejorar la seguridad de la infraestructura vial y reducir los efectos que pueden producir los desbordes del Juramento sobre sectores urbanos y áreas próximas a la ruta. El presupuesto fue calculado a valores de mayo de 2026.