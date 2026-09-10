Hielo, neblina y vientos fuertes complican rutas de Salta: piden circular con precaución

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables, aunque este jueves hay varios sectores donde se recomienda reducir la velocidad por hielo, neblina, fuertes vientos, animales sueltos, baches y obras sobre la calzada.

Uno de los puntos más delicados se encuentra en Los Andes, donde la Ruta Nacional 51 presenta hielo y escarcha y se registran vientos de hasta 77 km/h. Hay maquinaria trabajando en el sector y se pide extrema precaución.

En los Valles, la Ruta Provincial 33, a la altura de Chicoana, presenta neblina, por lo que se recomienda reducir la velocidad. En Iruya también se advierte precaución sobre la RP 133, principalmente en sectores de cornisa.

En Rivadavia, los caminos vecinales presentan barro y permanecen transitables con precaución. También requieren cuidado las rutas provinciales 46, 54, 53 y 157 en San Martín, además de las RP 27 y 129 en Los Andes.

Baches y animales sueltos en rutas nacionales

En Orán se informaron baches sobre las RN 34 y 50, además de ganado sobre la calzada y trabajos de mantenimiento. En San Martín también se registran baches, caballos sueltos y obras sobre las RN 34, 81 y 86.

En Metán hay sectores con baches sobre las RN 9 y 34, además de presencia de llamas y cabras cerca de la calzada. Anta presenta pozos en la RN 16 y RN 34, animales sobre la ruta y trabajos en una alcantarilla.

En Cafayate se advierte sobre ripio suelto y sectores descalzados en las RN 68 y 40, además de animales en zona rural y reparaciones parciales.

La RN 9, en La Caldera, también registra deformaciones sobre la calzada y trabajos de limpieza de desagües. En Capital, la Colectora Bolivia presenta desniveles y baches, con tareas sobre la vía y tránsito reducido.

La recomendación general es circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad, respetar la señalización y prestar especial atención durante la noche ante la presencia de animales sobre la calzada.