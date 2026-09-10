Río La Caldera: rescinden una obra de $216 millones porque el proyecto dejó de ser adecuado

Una obra de defensas sobre el río La Caldera, adjudicada por más de $216,8 millones, quedó formalmente rescindida después de que los cambios registrados en el cauce hicieran que la solución originalmente diseñada dejara de resultar adecuada.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 479 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El contrato había sido firmado entre la Provincia y la Municipalidad de La Caldera por $216.819.417,19, con un plazo de ejecución previsto de 90 días.

La propia documentación oficial explica el motivo: una modificación en los niveles y cauces del río llevó a concluir que el proyecto inicial ya no daba una respuesta apropiada al problema que debía resolver. Por eso, Provincia y Municipio acordaron extinguir el contrato.

La resolución aprueba formalmente el convenio de rescisión y dispone que la documentación sea remitida al área administrativa correspondiente. El Boletín no informa en este acto cuál será la nueva solución técnica para las defensas del río.