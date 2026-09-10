Potencia Salta 2026 abre sus puertas

Este viernes comienza Potencia Salta 2026 en el Centro de Convenciones, que durante tres días reunirá a alrededor de mil emprendedores de distintos puntos de la provincia y ofrecerá a las familias salteñas una amplia propuesta de actividades.

Organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia junto a Livingroom, la feria abrirá al público este viernes 11 a partir de las 17, horario en el que también se realizará la inauguración oficial. El ingreso estará habilitado hasta las 22, mientras que quienes se encuentren dentro del predio podrán permanecer hasta las 00.

El sábado 12 y domingo 13, Potencia comenzará más temprano, con acceso al público desde las 10. En ambas jornadas se podrá ingresar hasta las 22 y permanecer en el predio hasta las 00.

Durante los tres días, la entrada será libre y gratuita.

Además de recorrer los stands y conocer productos de emprendedores de toda la provincia, el público podrá disfrutar de food trucks, Beer Garden, propuestas gastronómicas, juegos y espacios infantiles, bandas y shows en vivo, con alternativas para disfrutar en familia durante toda la jornada.

Música y espectáculos

La música también tendrá su lugar. El viernes, desde las 18, se presentará El Chavo; a las 20, La Trampa; y a las 21.30, El Apertura.

El sábado, la grilla comenzará a las 16 con Trotamundo, continuará a las 18 con Cantores del Norte, a las 20 con Huellah y a las 21.30 con Coro Black.

El domingo, desde las 16, será el turno de Raíces Salteñas; a las 18 se presentará Carlitos Melián; a las 20, Lunan; y a las 21.30, DJ Nacho Carrizo cerrará la última jornada.

Acceso al estacionamiento y acción solidaria

Quienes lleguen en vehículo deberán tener en cuenta que el ingreso al estacionamiento será por la avenida ubicada junto al mayorista Yaguar. El sector contará con cartelería para señalizar y facilitar el acceso.

El estacionamiento estará a cargo de Fundación HOPE y lo recaudado será destinado a colaborar con las familias que acompaña la institución.

Con tres jornadas por delante, Potencia Salta 2026 abre sus puertas este viernes para volver a conectar a los emprendedores con los salteños, generar oportunidades de comercialización y ofrecer una propuesta para disfrutar durante todo el fin de semana.