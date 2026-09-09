Continúa el trámite de la Actualización Documental de taxis y remises

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT, informa a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que continúa, en septiembre, el proceso para cumplir con la Actualización Documental 2026.

Por tal motivo, se encuentra habilitado el Sistema para que los responsables de taxis y remises puedan iniciar la carga digital y verificación de la documentación.

Cabe señalar que para este mes de septiembre, deberán realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 1 y 8.

En cuanto a las agencias deberán realizar el trámite: General Remis S.R.L, Remises Genesis, Remises General Güemes, Romeo Remises, Remises Tres Cerritos, Remis Real, Remises Virgen de Urkupiña y Remisur

Cronograma y Requisitos

En cuanto al cronograma completo, se encuentra disponible en la web del organismo, http://www.amtsalta.gob.ar con los respectivos instructivos y requisitos.



En cuanto al trámite

La Actualización Documental se realiza en dos instancias, inicialmente una digital (a través del Sistema Integral) y luego de aprobada la primera, se avanza a la segunda presencial (en el predio de Av. Tavella 1395). En esta etapa se procede a realizar la verificación del vehículo, a fin de concluir el trámite con la aprobación definitiva para el correspondiente periodo.



Al Sistema Integral se puede acceder desde la mencionada página web de la AMT, donde también se encuentran los tutoriales para realizar la carga de la documentación vía online.