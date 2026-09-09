Salta prorrogó por sexta vez la Emergencia por Violencia de Género

La Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga por dos años de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en Salta. La diputada Laura Cartuccia, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries, sostuvo que la continuidad de la problemática exige revisar las herramientas implementadas y avanzar con respuestas más efectivas.

“Hemos decidido acompañar la prórroga. La violencia de género sigue siendo una realidad urgente en nuestra provincia y es una realidad transversal que abarca a todas las distintas clases sociales y a todos los sectores”, expresó.

Cartuccia recordó que la emergencia fue declarada en 2014 y reconoció que permitió incorporar herramientas institucionales para abordar la problemática. Sin embargo, consideró necesario analizar sus resultados. “No necesitamos un Estado que solamente reciba denuncias, sino es fundamental que acompañe, que prevenga, que detecte el riesgo y que coordine sus recursos para poder proteger a las víctimas”, señaló.

Según indicó la legisladora, durante 2025 hubo 13.787 denuncias y más de 53 mil llamadas al Sistema de Emergencias 911 vinculadas a situaciones de violencia.

“Apostamos a que estos próximos dos años no sean simplemente una nueva prórroga, sino que sea una oportunidad que tengamos también para poder fortalecer las políticas públicas y poder construir una respuesta permanente y eficaz contra la violencia de género”, manifestó.

Cartuccia también cuestionó la reducción de políticas y recursos nacionales destinados al área. Según sostuvo, la eliminación de estructuras vinculadas a género a nivel nacional implicó que recursos que anteriormente llegaban a las provincias dejaran de hacerlo, aumentando las responsabilidades que debe asumir Salta.

Entre las medidas que consideró necesarias, Cartuccia planteó que los organismos encargados del abordaje de la violencia funcionen las 24 horas, durante los siete días de la semana, para brindar respuestas especialmente durante las noches y los fines de semana.

También puso el foco en la intervención policial y consideró que es necesario profundizar la formación de los efectivos que reciben denuncias. “No alcanza solamente con capacitar con la Ley Micaela, sino que hay que tener verdaderas herramientas para que la Policía pueda tomar las denuncias en tiempo y en forma, y no volver a victimizar a la víctima”, expresó.

Finalmente, la diputada sostuvo que los indicadores muestran que todavía queda trabajo por realizar. “Hoy por hoy nos estamos quedando con los datos estadísticos. Necesitamos empezar a pasar un poquito más a la acción”, concluyó.