Karina Milei pasó por un foro industrial entre reclamos de las pymes y negocios energéticos

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participó del X Foro PyMEs Italia–América Latina realizado en el Palacio Libertad, en una jornada atravesada por dos realidades: las oportunidades de inversión que el Gobierno busca impulsar en energía y minería y las advertencias del sector industrial por las dificultades que enfrentan las empresas argentinas. La funcionaria asistió a las actividades protocolares pero no pronunció un discurso.

Uno de los planteos más contundentes llegó desde la Unión Industrial Argentina. Su presidente, Martín Rappallini, contrastó las cerca de cuatro millones de empresas que funcionan en Italia con las aproximadamente 600.000 existentes en Argentina y reclamó generar condiciones que permitan ampliar el entramado productivo nacional. La discusión se produce además en un escenario en el que la UIA viene alertando por caída de actividad, dificultades de acceso al crédito, contrabando y competencia desleal.

En paralelo, el encuentro mostró el interés italiano por sectores estratégicos de la economía argentina. El presidente de YPF, Horacio Marín, participó de las exposiciones en un contexto marcado por el desarrollo de Argentina LNG y la asociación de la petrolera estatal con la italiana Eni. El foro buscó precisamente conectar a empresas argentinas e italianas con las cadenas de valor de energía, minería, metalmecánica, agroindustria y tecnología.

La misión italiana estuvo encabezada por el canciller Antonio Tajani, quien también mantuvo un encuentro con Javier Milei y pidió profundizar la relación económica entre ambos países. Italia llegó a Buenos Aires con una delegación de alrededor de un centenar de empresas interesadas en explorar nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

El Foro reunió a representantes empresariales y autoridades de distintos países y concretó cientos de reuniones de negocios. Para el Gobierno, la apuesta pasa por aprovechar las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía; para los industriales argentinos, el desafío sigue siendo que esa expansión también genere espacio para las pymes y los proveedores nacionales.