Massa reunió a intendentes y pidió unidad y competencia para enfrentar a Milei en 2027

Sergio Massa volvió a involucrarse de lleno en el armado electoral del peronismo rumbo a 2027 y reunió a intendentes bonaerenses con un mensaje central: sin unidad será difícil competir contra Javier Milei, pero esa construcción debe permitir también la competencia interna para definir candidaturas.

El encuentro se realizó en San Fernando y reunió, entre otros, a Federico Otermín, Federico Achával, Gastón Granados, Mariel Fernández, Federico Susbielles, Gustavo Menéndez, Marisa Fassi y Nicolás Mantegazza. Los jefes comunales ya habían mantenido reuniones con Axel Kicillof y Máximo Kirchner como parte de una serie de conversaciones destinadas a acercar posiciones dentro del peronismo.

Massa planteó que la prioridad debe ser “blindar la unidad”, pero al mismo tiempo defendió las PASO como una herramienta para resolver las diferencias. Su propuesta apunta a que pueda existir competencia tanto para la candidatura presidencial como para la gobernación bonaerense, siempre dentro de un acuerdo político previo y con reglas claras.

El exministro de Economía evitó confirmar si volverá a competir por la Presidencia, aunque tampoco descartó esa posibilidad. Entre los intendentes quedó la percepción de que Massa busca ocupar un lugar central en la construcción electoral y que una nueva candidatura nacional permanece abierta. En las últimas semanas también intensificó reuniones territoriales y encuentros con dirigentes del Frente Renovador.

Durante la reunión también analizaron la situación económica, el endeudamiento de las familias y el impacto de las políticas nacionales sobre la construcción, la industria y el comercio. Massa planteó que el peronismo deberá reconstruir su vínculo con sectores afectados por el modelo económico del Gobierno y elaborar una propuesta que vuelva a resultar competitiva frente a Milei.

Con las elecciones de 2027 cada vez más presentes en la discusión política, Massa busca posicionarse como uno de los articuladores de la unidad peronista, sin resignar la competencia interna ni cerrar la puerta a una eventual tercera candidatura presidencial.