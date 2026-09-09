“Hay que regular las expectativas”: economista relativizó el impacto laboral de la minería

El economista Gastón Carrazán relativizó las expectativas sobre el impacto que tendrá el crecimiento de la minería en el empleo salteño y advirtió que, aunque se trata de uno de los principales motores económicos de la provincia, es una actividad intensiva en capital y no necesariamente en mano de obra.

En Pasaron Cosas, Carrazán señaló que la minería emplea actualmente en Salta a unos 5.500 trabajadores de manera directa y estimó alrededor de 20.000 puestos indirectos vinculados a la actividad. “En términos de absorción de empleo, no es una actividad que tenga una gran potencialidad de absorber tanto empleo en el corto plazo”, sostuvo.

El economista explicó que los salarios del sector generan una fuerte expectativa, pero remarcó que las empresas demandan perfiles cada vez más específicos. “Todos queremos ir a trabajar en minería porque se explica por los sueldos, pero tenemos que fijarnos qué tipo de puestos de trabajo y hacia dónde está apuntando la minería”, planteó. Entre los perfiles buscados mencionó especialmente los vinculados al análisis de datos y las profesiones técnicas.

Carrazán advirtió además que el NOA enfrenta un cuello de botella en la disponibilidad de profesionales. “Para formar un ingeniero químico necesitás 10 años, para formar un ingeniero en minas necesitás 10 años, y nosotros en el NOA tenemos un stock de estos perfiles que no va a alcanzar en el corto plazo”, señaló. Por eso, consideró que universidades y centros de formación seguirán teniendo un rol central en los próximos años.

El crecimiento minero también puede generar efectos sobre otras actividades. Según Carrazán, ya se observa una migración de trabajadores especializados desde sectores como petróleo, gas y otras industrias hacia la minería atraídos por mejores salarios. Ese movimiento puede elevar costos en el mercado inmobiliario, el catering y otros servicios utilizados también por quienes no están vinculados al sector.

“Para el resto de la economía, los que todavía no estamos vinculados directa o indirectamente con la minería, puede significar una pérdida de poder adquisitivo porque hay determinados precios que pueden llegar a subir”, advirtió.