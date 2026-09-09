El Senado abre el debate por la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal II

El Senado comenzará este miércoles el tratamiento en comisión de dos proyectos económicos centrales para el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada ley de Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados y el oficialismo apunta a obtener dictamen durante septiembre.

El primer debate será a las 10:30, con la participación del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning. La reforma propone que la preservación del valor de la moneda sea el objetivo central del organismo, limita el financiamiento del Banco Central al Estado y modifica las condiciones para remover a sus autoridades. El proyecto fue aprobado en Diputados por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

Desde las 17:30 será el turno de Inocencia Fiscal II, que busca ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y eliminar restricciones vinculadas con ingresos y patrimonio. También modifica el criterio de “discrepancia significativa” en las declaraciones fiscales. El Gobierno pretende acelerar ambos debates antes de que Diputados concentre su agenda en el Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará el 15 de septiembre.