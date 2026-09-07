Según una encuesta, 6 de cada 10 argentinos dicen que su economía “está empeorando”

Seis de cada diez argentinos consideran que su economía “está empeorando”, según una encuesta realizada entre el 24 y el 30 de agosto de 2026.

Dentro del grupo que cree que su economía ha desmejorado, el 48,9% aseguró que “está sufriendo” esa situación a nivel personal, mientras que un 9,5% aclaró que ese empeoramiento no tiene impacto en su vida diaria.

Si se suman ambos números, la evaluación pesimista alcanzó el 58,9%, cifra que se encuentra cuatro puntos por arriba del 54% registrado por esta misma encuesta realizada por la consultora Giacobbe entre finales de mayo y comienzos de julio.

A su vez, el 5,3% de los encuestados sostuvo que la economía “está estancada”. Si se suma ese porcentaje, el 64% de los consultados no considera que la economía esté mejorando.

En cambio, solo el 28,5% consideró que la economía “está mejorando” y eso se está sintiendo en su situación personal, mientras el 7,3% indicó que “está mejorando” pero no lo está sintiendo. En total, la visión optimista reúne un 35,8%.

El plan económico de Milei

Consultados sobre el plan económico del presidente Javier Milei, el 47,8% de los encuestados señalaron que el programa del oficialismo está “equivocado”, lo cual lleva a que “la gente sufra sin sentido”.

Únicamente el 16,8% piensa que el ajuste no es “tan grande” y que “vamos bien” y un 22,4% dijo que “hay que aguantar” con la esperanza de que “en el futuro vamos a estar mejor”.

Por su parte, un 3,6% afirmó que el ajuste “tiene sentido”, pero advirtió sobre la capacidad de la sociedad argentina para “soportar la crisis”.

Por último, un 8,7% respondió que no entiende el programa económico de La Libertad Avanza, por lo que manifestó sus dudas respecto a que genere resultados positivos, mientras que el 0,7% restante expresó su indecisión.

Página12