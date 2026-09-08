La industria y la construcción cayeron más del 4% en julio
La industria manufacturera y la construcción cayeron más del 4% en julio, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La actividad industrial registró una baja interanual del 4,9%. Así, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró en julio una caída del 5% respecto de junio y acumuló una contracción del 2,6% en lo que va del año.
Por su parte, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un retroceso interanual del 4,5%, pero con una caída del 4,6% en comparación con el mes previo. El acumulado del primer semestre registró una mejora del 1,7%.
De acuerdo con el informe del Indec, en julio, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera cayeron en la comparación interanual.
En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en:
- Maquinaria y equipo: -26,7%;
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -31,4%;
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%;
- Productos minerales no metálicos: -12,6%;
- Productos de caucho y plástico: -9,1%;
- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -9,1%;
- Productos de metal: -8,4%;
- Productos textiles: -13%;
- Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -5,4%;
- Sustancias y productos químicos: -1,3%;
- Alimentos y bebidas: -0,5%;
- Productos de tabaco: -12,3%.
En el extremo opuesto se ubicaron las subas interanuales observadas en los siguientes sectores:
- Madera, papel, edición e impresión: 7,1%;
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 8,1%;
- Industrias metálicas básicas: 1,6%;
- Otro equipo de transporte: 2,6%.