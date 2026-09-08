Crisis industrial: casi la mitad de las empresas ya tiene problemas para pagar

La situación financiera de la industria argentina volvió a deteriorarse y casi la mitad de las empresas ya tiene dificultades para afrontar sus pagos habituales, según la última encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El relevamiento mostró que el 47,6% de las firmas no pudo cubrir íntegramente al menos uno de sus compromisos, frente al 44,9% registrado en abril. Además, el 9,2% tuvo problemas para cumplir con todos sus pagos al mismo tiempo, el porcentaje más alto de la serie y m

uy por encima del promedio histórico cercano al 4%.

Las mayores dificultades aparecen en el pago de impuestos, con el 34,6%, y a proveedores, con el 33,3%. También hubo problemas para afrontar compromisos financieros en el 25,6% de las empresas, servicios públicos en el 16,3% y salarios en el 12,7%.

La falta de liquidez empujó además a las firmas a buscar más financiamiento. Entre aquellas que tuvieron problemas para pagar, el 56,2% aumentó su endeudamiento o recurrió a fondos de corto plazo, mientras que el 53,2% enfrentó mayores intereses y costos financieros.

Los datos corresponden a la tercera Encuesta de Indicadores Industriales y Expectativas de la UIA, realizada entre el 3 y el 21 de agosto sobre 628 empresas de distintas regiones, actividades y tamaños.

El deterioro de la cadena de pagos se produce en un contexto en el que la entidad empresaria viene advirtiendo por la demora en la recuperación de sectores industriales, especialmente entre las pymes, y por las dificultades derivadas de los costos tributarios, financieros y productivos.