Peregrinar al Milagro: fe, identidad y comunidad detrás de una tradición salteña

La peregrinación al Señor y la Virgen del Milagro no puede explicarse únicamente desde la devoción religiosa. Para Daniela Nava Le Favi, comunicadora, doctora en Comunicación e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, detrás de cada caminata también se construyen vínculos, identidad, pertenencia y formas de organización comunitaria.

Nava Le Favi estudió durante años los procesos religiosos en Salta y analizó, entre otros casos, las celebraciones del Milagro y de la Virgen de Urkupiña. A partir de testimonios de peregrinos, discursos de la Iglesia y coberturas periodísticas, sostiene que la festividad reúne dimensiones religiosas, culturales, sociales y políticas.

“Llegar a la ciudad también implica otras aristas que no solo es la devoción”, explicó. Para muchas personas del interior provincial, peregrinar hacia Salta también significa encontrarse con otros, conocer la ciudad, recorrerla y sentirse parte de un espacio común.

La investigadora remarcó además que no existe una única forma de peregrinar. Cada grupo tiene su historia, su territorio y sus propias formas de organización. Algunas personas caminan por una promesa o por fe, mientras que otras encuentran en la peregrinación una experiencia comunitaria, cultural o incluso vinculada con la actividad física.

En ese entramado, el Milagro también forma parte de la construcción de la identidad salteña. Sin embargo, Nava Le Favi advirtió que esa identidad no es uniforme y que la tradición católica convive con otras memorias y prácticas culturales, entre ellas expresiones vinculadas con la religiosidad andina.

También planteó un desafío para los medios de comunicación. Señaló que las coberturas suelen concentrarse en las voces oficiales o en historias asociadas al sacrificio, la promesa y la heroicidad del peregrino. Frente a eso, consideró que todavía quedan por contar las historias de organización, los vínculos que se generan durante el camino y las particularidades de cada comunidad.

Desde esa mirada, peregrinar al Milagro no es solamente caminar hacia la Catedral: es también construir comunidad, reforzar pertenencias y darle nuevos sentidos, año tras año, a una de las tradiciones más arraigadas de Salta.