Murió Chiche Gelblung a los 82 años, una figura histórica del periodismo argentino

El periodista y conductor Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Con una trayectoria de aproximadamente seis décadas, Gelblung fue una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Comenzó su carrera en 1966 en la revista Gente y posteriormente desarrolló una extensa actividad en medios gráficos, radio y televisión.

Su mayor popularidad llegó durante la década de 1990 con “Memoria”, el programa que condujo por Canal 9 y que combinaba actualidad, investigaciones, misterio y fenómenos paranormales. A lo largo de los años construyó un estilo propio, muchas veces polémico, que lo convirtió en una figura de fuerte presencia en los medios nacionales.

Su salud se había deteriorado durante 2026. En mayo sufrió una descompensación y posteriormente fue internado por una trombosis en uno de sus tobillos. Durante ese período permaneció varias semanas en terapia intensiva y fue sometido a una intervención vascular en la que le colocaron dos stents.

Tras recuperarse volvió a trabajar, aunque en julio debió ser nuevamente internado por un cuadro respiratorio. El martes 8 de septiembre había regresado al Mater Dei por dificultades para respirar.

Con su muerte, el periodismo argentino pierde a una figura que atravesó distintas etapas de los medios y dejó una marca propia en la gráfica, la radio, la televisión y el periodismo digital.