El hospital Oñativia incrementó un 33% la cantidad de pacientes en diálisis peritoneal

El hospital Arturo Oñativia incrementó en un 33,3% la cantidad de pacientes que reciben tratamiento mediante diálisis peritoneal, modalidad incorporada por la institución a fines de abril de este año.

Al momento de su puesta en funcionamiento, el servicio contaba con 9 pacientes. Al cierre de agosto, la cifra ascendió a 12 personas en tratamiento activo, provenientes de Las Lajitas, Embarcación, San José de Metán, Coronel Moldes, General Güemes, Rosario de Lerma y la ciudad de Salta. Actualmente, los pacientes realizan tres sesiones diarias, de aproximadamente 40 minutos cada una.

La modalidad domiciliaria permite organizar el tratamiento de acuerdo con las actividades cotidianas y, especialmente en el caso de quienes residen en el interior provincial, disminuir los traslados frecuentes hacia la capital.

La incorporación de la diálisis peritoneal forma parte de la ampliación de las prestaciones del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del hospital Oñativia. El sector cuenta con un área destinada a la capacitación de pacientes y familiares, instancia necesaria para que el procedimiento pueda realizarse de manera segura en el domicilio.

La diálisis peritoneal constituye una alternativa terapéutica para personas con enfermedad renal crónica que requieren una terapia sustitutiva renal. A diferencia de la hemodiálisis convencional, que implica concurrir al centro de diálisis tres veces por semana, esta modalidad permite realizar el tratamiento diariamente en el domicilio, luego de una capacitación previa del paciente y su entorno familiar.