China gana terreno en el litio argentino mientras Occidente acelera inversiones

Ganfeng proyecta una capacidad 60% mayor que Rio Tinto. Ambas compañías concentran inversiones multimillonarias y una producción potencial de 415 mil toneladas anuales.
Argentina08/09/2026

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Dos compañías concentran hoy buena parte del desarrollo del litio argentino: Ganfeng Lithium y Rio Tinto, aunque la firma china mantiene una ventaja importante en capacidad proyectada y presencia comercial. En conjunto, ambas proyectan unas 415.000 toneladas anuales y compromisos de inversión que parten de los US$ 6.800 millones y podrían superar los US$ 9.000 millones.

Según consignó Clarín, Ganfeng apunta a una capacidad cercana a 255.000 toneladas por año entre Cauchari-Olaroz, Mariana y Pozuelos-Pastos Grandes, mientras que Rio Tinto proyecta alrededor de 160.000 toneladas con Rincón y Sal de Vida. La diferencia le da a la compañía china una capacidad proyectada aproximadamente 60% mayor.

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El dominio asiático también se refleja en el comercio exterior: más del 70% de los derivados del litio producidos en Argentina se exportan a China, mientras el sector se ubicó entre los principales complejos exportadores del país tras un fuerte crecimiento interanual.

Frente a ese escenario, Estados Unidos y organismos financieros internacionales buscan ganar terreno. Rio Tinto consiguió respaldo por US$ 1.175 millones para Rincón a través de BID Invest, IFC y agencias de crédito, mientras Washington procura reforzar acuerdos para asegurar suministros de minerales críticos.

El trasfondo es una disputa cada vez más geopolítica: China conserva una posición dominante en la cadena del litio, mientras Occidente intenta acelerar inversiones para reducir esa dependencia, especialmente en países productores como Argentina.

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