Crédito en pesos: cayó 1% real en agosto y la mora volvió a niveles récord

El crédito en pesos al sector privado cayó 1% en términos reales durante agosto, la primera baja desde marzo de 2026. De acuerdo con un informe publicado por Infobae, basado en datos del Banco Central, el retroceso estuvo explicado principalmente por las líneas destinadas al consumo y, en menor medida, por los préstamos comerciales.

Los créditos al consumo disminuyeron 1,9% real mensual, con una caída de 3,3% en las financiaciones con tarjetas de crédito. En el segmento comercial, la baja fue de 0,7%, mientras que los documentos descontados y a sola firma retrocedieron 2% y 1,9%, respectivamente.

El comportamiento fue distinto en los préstamos hipotecarios, que crecieron 2,8% real en agosto y acumulan más de dos años de variaciones mensuales positivas. En términos interanuales, el financiamiento para vivienda aumentó 41,6%.

En paralelo, el crédito en dólares mantuvo su expansión: aumentó US$258 millones en agosto y alcanzó un stock de US$25.241 millones. La contracara es la mora bancaria, que siguió subiendo y alcanzó sus mayores niveles en más de dos décadas tanto entre familias como entre empresas.