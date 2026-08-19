Educación reconoció la gravedad del ingreso de un menor armado y ordenó reforzar la seguridad en "La Huerta"

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta tomó intervención directa en el Centro Educativo N° 8130 “La Huerta”, de Salvador Mazza, después del ingreso de un menor con un arma de fuego y ordenó reforzar los controles de seguridad dentro de la institución.

A través de la Dirección General de Educación Privada, la cartera educativa instruyó a las autoridades del establecimiento a garantizar un control más estricto sobre el ingreso y egreso de personas y a reforzar las vías de comunicación con las familias y toda la comunidad educativa.

La decisión oficial expone la gravedad que adquirió el episodio y pone el foco sobre las condiciones de seguridad que permitieron que un exalumno ingresara al establecimiento armado y llegara hasta un aula de nivel primario.

Educación recordó además que desde la semana pasada se encuentra vigente la Resolución 354, una normativa que regula quiénes pueden ingresar a establecimientos públicos y privados, bajo qué condiciones y con qué autorización. El caso de La Huerta obliga ahora a revisar cómo se aplicaron esos controles.

La Supervisión de Educación Privada analiza además *qué nuevas medidas deberán adoptarse para garantizar la integridad de los 175 alumnos y del personal docente*, mientras continúa la investigación judicial por el ingreso del menor armado.