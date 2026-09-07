Newell‘s se lo empató a Rosario Central en la última del partido

La “Lepra” se lo igualó 1-1 al “Canalla” a los 50 minutos del segundo tiempo luego de que la tecnología convalide la posición del “Zorro”, en una nueva edición del clásico rosarino. El gol local lo hizo el “Gato” Ávila, en la última jugada de la primera parte.
Deportes07/09/2026

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El gol del local lo hizo Gastón Ávila en la última jugada del primer tiempo, al tiempo que Matías Cóccaro, mediante uso de la tecnología para chequear su posición, estableció las cifras definitivas en el marcador. El arbitraje estuvo a cargo de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El elenco comandado por Jorge Almirón ganaba durante gran parte del duelo, pero sobre el cierre los rojinegros lograron poner las tablas en el resultado con un gol, en principio anulado, que finalmente fue convalidado luego de ser revisado por el VAR.

Con este resultado, Rosario Central alcanzó la sexta posición de la Zona B del campeonato local con 12 unidades. En tanto, Newell’s se ubicó en la quinta plaza del Grupo A, a la espera de otros resultados, con los mismos puntos.

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