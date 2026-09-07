River le ganó a Independiente Rivadavia y se acomoda en las tablas

Gonzalo Montiel, de penal a los 31 minutos del primer tiempo, anotó la apertura del marcador. En el segundo tiempo, a los 10, Tomás Galván aprovechó un rebote de Nicolás Bolcato tras tapar un remate de Thiago Almada. En ese mismo parcial, a los 23, Alex Arce, de cabeza, descontó para la visita. A los 35, nuevamente Galván marcó para el dueño de casa con un verdadero golazo de larga distancia.

El triunfo deja al equipo que dirige interinamente Leonardo Ponzio en el noveno lugar de la zona B, con 10 puntos y cuatro fechas consecutivas sin derrotas por el torneo local, mientras que la “Lepra” mendocina marcha en el séptimo puesto, con 11 unidades.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 12 de septiembre desde las 17:30, mientras que los dirigidos por Alfredo Berti serán locales ante Aldosivi, el mismo día a partir de las 14:45.