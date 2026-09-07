Gimnasia y Tiro venció a Güemes y se mantiene en la pelea

El Albo derrotó 3 a 1 al conjunto santiagueño como visitante, sumó su segunda victoria consecutiva y alcanzó los 44 puntos en la Zona B de la Primera Nacional. Quedó a siete unidades del líder.
Deportes07/09/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

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Fotos: Prensa Oficial GyT

Gimnasia y Tiro venció 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional y volvió a sumar de a tres fuera de Salta. Lautaro Gordillo, Franco Sivetti y Walter Montoya marcaron para el equipo salteño, mientras que Juan Sánchez Sotelo descontó para el local.

El conjunto dirigido por Rubén Darío “Vasco” Azconzábal tuvo un comienzo complicado, pero logró ponerse en ventaja a mitad del primer tiempo a través de Lautaro Gordillo.

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Sobre el cierre de la primera etapa, Franco Sivetti amplió la diferencia y Gimnasia se fue al descanso con una ventaja de dos goles.

En el complemento, Güemes salió en busca del descuento y generó varias situaciones frente al arco defendido por Federico Cosentino. A través de un penal, Juan Sánchez Sotelo marcó el 2 a 1 y le dio suspenso al tramo final.

Sin embargo, cuando el partido llegaba a su cierre, Walter Montoya aprovechó que el arquero local estaba adelantado y convirtió un gol desde mitad de cancha para sentenciar el 3 a 1.

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Con esta victoria, Gimnasia y Tiro alcanzó los 44 puntos, se mantiene en el quinto lugar de la Zona B y quedó a siete unidades de Tristán Suárez, que lidera el grupo con 51 puntos.

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