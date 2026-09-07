Chacarita perdió el clásico, pelea el descenso y arde su interna

Después de caer contra Atlanta como local y de comprometerse con la pérdida de categoría a la Primera B, Néstor Di Pierro dialogó con los hinchas. Horas más tarde, la barra se enfrentó a los tiros.
Deportes07/09/2026

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Derrota en el clásico frente a Atlanta por 1-0 en San Martín, en puesto de descenso para la Primera B, clima tenso entre los hinchas y, por si fuese poco, una feroz interna de la barrabrava.

El sábado fue todo negativo para el "Funebrero". Primero perdió el clásico contra el "Bohemio" por 1-0 producto de un gol de cabeza de Rodrigo Moreira. Con este resultado, los hinchas genuinos comenzaron a increpar a los dirigentes.

Por tal motivo, el presidente Néstor Di Pierro dialogó largo rato con los simpatizantes una vez finalizado el encuentro, intentando dar respuestas al pobre presente deportivo que están viviendo con Sergio Rondina como entrenador.

El clásico entre Chacarita y Atlanta había terminado hacía unas dos horas, pero la violencia todavía estaba lejos de terminar en San Martín. Durante unos 20 minutos, los hinchas locales despidieron al equipo con insultos y se retiraron del estadio con bronca. Sin embargo, un grupo de la barra tenía otro objetivo: ir en busca de la facción disidente.

"La Famosa", la facción oficial de la barra de Chacarita que actualmente responde a Angélica Molina, exesposa del histórico líder Raúl Muchinga Escalante, esperó a que terminara el operativo de seguridad para avanzar sobre sus rivales.

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