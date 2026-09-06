Torneo Clausura: Independiente logró su primera victoria en la era de Jadson Viera

Independiente consiguió un triunfo clave para encauzar su presente futbolístico al vencer por 1 a 0 a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades.

Tras una primera etapa disputada y con situaciones de peligro repartidas en ambas áreas, el conjunto visitante logró romper la paridad durante el complemento mediante una combinación entre Mateo Pérez Curci y Leonardo Godoy, quien definió cruzado para señalar el único tanto del encuentro.

Según consignó la señal deportiva ESPN, el resultado significó la primera victoria bajo la conducción técnica de Jadson Viera, permitiéndole al elenco de Avellaneda recuperarse del duro traspié sufrido la jornada previa. En contrapartida, el conjunto santiagueño sumó su cuarto compromiso consecutivo sin sumar de a tres y ahora deberá enfocarse en su próximo cruce del certamen frente a Boca Juniors.