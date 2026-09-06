Autocrítica en Monza: Franco Colapinto lamentó su error en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto cerró una jornada de sensaciones encontradas en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Si bien el integrante del equipo Alpine logró remontar posiciones y cruzar la meta en la novena colocación para sumar unidades en el campeonato, su balance personal estuvo atravesado por el descontento debido a una equivocación en pista que condicionó su resultado final.

Según detalló el sitio especializado 442, el piloto pilarense llegó a ubicarse transitoriamente en el tercer puesto tras una reanudación por bandera roja, pero una salida de pista en la variante de Lesmo lo relegó al fondo del pelotón.

Pese a concretar múltiples sobrepasos para recuperar terreno hacia el cierre de la prueba, el argentino remarcó que dejó pasar una ocasión inmejorable para conseguir un resultado de mayor jerarquía.