Récord y victoria: Kimi Antonelli hizo historia en el Gran Premio de Italia

El Autodromo Nazionale Monza albergó un capítulo histórico para el automovilismo italiano tras la consagración de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia. El representante del equipo Mercedes completó una remontada extraordinaria al haber iniciado la competencia desde la decimonovena colocación a raíz de una sanción por cambio en su unidad de potencia, avanzando curva a curva hasta quedarse con el escalón más alto del podio.

Según consignó el portal especializado 442, el triunfo del joven volante cortó una sequía de seis décadas sin victorias de pilotos locales en ese trazado, hito que permanecía inalterable desde el festejo de Ludovico Scarfiotti al mando de una Ferrari en la edición de 1966. La hazaña desató la euforia de los simpatizantes locales y afianzó a Antonelli en la cima del certamen de Fórmula 1.