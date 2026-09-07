Pasos fronterizos de Salta: Sico está habilitado y Socompa sigue cerrado para vehículos

Los principales pasos fronterizos que conectan a Salta y la región con Bolivia y Chile permanecen habilitados este lunes, aunque las condiciones más complicadas se registran en la zona de alta montaña, donde se reportan vientos de hasta 92 km/h.

En la frontera con Chile, Sico está habilitado de 9 a 19, con una temperatura prevista de entre -1°C y 8°C y vientos de alrededor de 40 km/h. Más al norte, el paso Jama, en Jujuy, funciona de 9 a 19:15, pero con condiciones más severas: mínima de -3°C, máxima de 10°C y viento de 92 km/h.

La situación es diferente en Socompa, donde el tránsito continúa habilitado únicamente para el ferrocarril y permanece cerrado para vehículos. Allí se anticipan vientos de 88 km/h, con temperaturas entre -2°C y 10°C.

Defensa Civil recomendó extremar las precauciones en los cruces de altura, especialmente en Jama y Socompa, por las ráfagas y la posible presencia de polvo. También pidió reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y viajar con abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente.

En el norte provincial, el servicio de chalanas en Aguas Blancas funciona de 7 a 19, mientras que el paso de Salvador Mazza está habilitado durante las 24 horas, tanto para tránsito vehicular como peatonal.

También se encuentran habilitados durante todo el día Los Toldos y el Puente Internacional de Aguas Blancas. Para Los Toldos se advierten temperaturas bajas, con una mínima prevista de 2°C, además de posibles ráfagas.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, con pistas, terminal, Migraciones, Aduana, controles de seguridad, estacionamiento, transporte y comercios habilitados.