Salta arranca la semana con 3°C y lloviznas, pero la temperatura subirá hasta 24°C

Salta comienza este lunes con una mínima de apenas 3°C y una máxima prevista de 14°C, en una jornada que tendrá lloviznas durante la mañana y una mejora progresiva de las condiciones hacia la tarde y la noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la mañana, con viento del norte de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde estará ligeramente nublado, mientras que hacia la noche se espera cielo despejado.

El cambio será marcado desde el martes. La temperatura ascenderá hasta los 22°C, mientras que para miércoles y jueves se esperan máximas de 24°C. El viernes continuará templado, con registros estimados entre 13°C y 23°C.

Sin embargo, el ascenso no durará demasiado. Para el sábado se anticipan 10°C de mínima y apenas 14°C de máxima, mientras que el domingo la temperatura oscilaría entre 10°C y 13°C, por lo que el próximo fin de semana volvería a sentirse un ambiente considerablemente más frío.